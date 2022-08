Partire dal porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partire dal porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Partire dal porto

Di porto (o sé do porto) è la chiesa cattolica maggiore di porto e cattedrale della diocesi di porto. costruita come chiesa-fortezza a partire dal xii...

Seguito dal brano "pronti a salpare", uscito come singolo il 22 aprile. il primo brano omonimo dell'album "pronti a salpare" è dedicato a fabrizio de andré...