Particella minima di una sostanza in chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particella minima di una sostanza in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOLECOLA

Significato/Curiosita : Particella minima di una sostanza in chimica

Massa di una data quantità di quella sostanza e il numero di moli della stessa quantità di quella sostanza. è comunemente espressa in unità di massa atomica...

Stai cercando il personaggio dei fumetti, vedi molecola (personaggio). in fisica e chimica, la molecola (dal latino scientifico molecula, derivato a sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

