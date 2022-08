Partenza e termine dei mezzi pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partenza e termine dei mezzi pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPOLINEA

Significato/Curiosita : Partenza e termine dei mezzi pubblici

Contatto con il pubblico, e riacquistare la visibilità di cui godeva prima della sua partenza, avvenuta a causa dell'adempimento dei suoi obblighi di...

capolinea – stazione in cui ha inizio o termina una linea di trasporto pubblico capolinea – album discografico del banco del mutuo soccorso del 1979 capolinea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con partenza; termine; mezzi; pubblici; Salgono alla partenza e scendono all arrivo; Percorso tra la partenza e la destinazione; Si fa tornando al punto di partenza ; Lo attendono gli atleti chini sui blocchi di partenza ; Il termine che indica la rivolta palestinese contro lo Stato di Israele; Consenso dei latini, oggi termine giuridico lat; Un termine con cui riordinare un database; termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico; mezzi impiegati per viaggi low cosi; Locale in cui si servono tramezzi ni; È riservata ai mezzi pubblici; Prenota alberghi e mezzi ; pubblici tà televisiva; Speciali monete usate per i telefoni pubblici ; pubblici tà che non mostra il prodotto ing; Striscia pubblici taria... Su Internet; Cerca nelle Definizioni