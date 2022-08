Parte variabile finale di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte variabile finale di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DESINENZA

Significato/Curiosita : Parte variabile finale di una parola

"inserisce" nella variabile "b" somma = a + b; //calcola la somma del contenuto della variabile "a" e di quello di "b" e lo "inserisce" nella variabile "somma"...

Quattro possibili desinenze: forms, formed, forming e nella parola form si considera applicata una cosiddetta desinenza nulla o desinenza zero, a volte indicata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con parte; variabile; finale; parola; Fa parte del duo comico siciliano con Picone; parte nza e termine dei mezzi pubblici; parte marginale di una moneta; Alcuni, una parte imprecisata; È molto variabile nel tipo bisbetico; Lago africano dalla superficie molto variabile ; Corrente elettrica di polarità variabile ; Componimenti poetici a schema variabile ; Compose il finale della Turandot di Puccini; L eliminazione della vocale finale di una parola; Resa dei conti finale : redde __; Tratto finale in linea retta: __ d arrivo; In una parola : o anche; parola chiave che facilita la ricerca in Internet; Dominava l arte della parola nell antica Roma; Ripetizione di una parola in principio di verso; Cerca nelle Definizioni