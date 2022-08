Parte marginale di una moneta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte marginale di una moneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESERGO

Significato/Curiosita : Parte marginale di una moneta

Più, una caduta dell'unità di salario (ovvero la quantità di moneta pagata ad un'unità di lavoro), che potrebbe rendere una parte della moneta disponibile...

Minore della colonna. l'esergo ha una certa attinenza con il tema del libro, ma non è necessario per la sua comprensione. ^ esergo, in vocabolario treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

