Parte finale della giornata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte finale della giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERATA

Significato/Curiosita : Parte finale della giornata

La giornata mondiale della gioventù, spesso chiamata con la sigla gmg (world youth day in inglese), è un incontro internazionale di spiritualità e cultura...

Se stai cercando altri significati, vedi sera (disambigua). la sera (o serata) è una parte del giorno corrispondente all'ultimo quarto dell'ideale partizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

