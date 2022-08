Pagamento in denaro o in natura nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pagamento in denaro o in natura nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPORTULA

Significato/Curiosita : Pagamento in denaro o in natura nell antica roma

Disambiguazione – "antica roma" rimanda qui. se stai cercando informazioni sulla città di roma in epoca antica, vedi roma (città antica). per civiltà romana...

Entrata della sportula al loro reddito e prima di andare al lavoro, ancor prima che facesse giorno, si mettevano in fila per la sportula. l'importanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

