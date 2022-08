Oscurato, reso meno nitido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscurato, reso meno nitido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OFFUSCATO

Significato/Curiosita : Oscurato, reso meno nitido

Resistente pietra. benché il progresso sembrava tracciare un cammino ben nitido, i castelli in legno e in terra battuta non si rivelarono ancora del tutto...

Miopia: «sapevo che di noi due / le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, / erano le tue» (vv. 10-12). sono questi versi a rivelare il vero ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

