Oscillare come una finestra che apre in verticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscillare come una finestra che apre in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BASCULARE

Significato/Curiosita : Oscillare come una finestra che apre in verticale

Brezze provenienti dai quadranti nw/n/ne che fanno oscillare le temperature della città da una minima di 6 °c a una massima di 12 °c, anche se non mancano...

Ciascun lato, con possibile presenza di faglie listriche che tendono a far basculare i blocchi con l'aumentare della separazione fra i margini dell'area a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

