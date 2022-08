Organizza o dà inizio a qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizza o dà inizio a qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Organizza o da inizio a qualcosa

Mike organizza un'uscita a uno strip club per gli operai. mike e werner nel frattempo si dirigono verso un bar più tranquillo, dove finiscono a parlare...

promotore – in biologia, regione di dna costituita da specifiche sequenze dette consenso, alla quale si lega la rna polimerasi per iniziare la trascrizione...