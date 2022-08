Ordinato da un autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinato da un autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMANDATO

Significato/Curiosita : Ordinato da un autorita

"aconfessionale", ossia dislegato da qualsiasi autorità confessionale, ecclesiastica (o non ecclesiastica), e quindi da qualsiasi confessione religiosa...

Scambio di tutte le merci. il lavoro comandato offre vari vantaggi: in primo luogo, guardare al lavoro comandato è un buon modo per guardare alla situazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

