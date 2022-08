Si offende e non dimentica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si offende e non dimentica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RANCOROSO

Significato/Curiosita : Si offende e non dimentica

Risposta finale per raccontare l'aneddoto del regista vittorio de sica che offende il bambino (staiola) accusandolo di essere un "ciccarolo" - uno dei miseri...

Stesso vinicio non un disco, ma una vicenda. con canzoni come accolita dei rancorosi (liberamente tratta dal libro la confraternita del chianti di john fante)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

