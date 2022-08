Obbligo di rendere denaro preso in prestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obbligo di rendere denaro preso in prestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DEBITO

Significato/Curiosita : Obbligo di rendere denaro preso in prestito

L'eccesso di denaro preso a prestito (borrowing) e mettendo gli asset (incluso il denaro) come garanzia: questo fenomeno diminuisce la possibilità in capo...

Il debito pubblico, attualmente, in economia è il debito dello stato nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri - quali individui, imprese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

