È notevole quella di una persona massiccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È notevole quella di una persona massiccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAZZA

Significato/Curiosita : E notevole quella di una persona massiccia

Il massiccio del pollino è un massiccio montuoso dell'appennino lucano, posto lungo il confine di basilicata (provincia di potenza) e calabria (provincia...

Organization, era la tonnellata di stazza, un'unità di volume corrispondente a 100 piedi cubi (2,832 metri cubi). la stazza internazionale si indica con il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

