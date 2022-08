Nota ex discoteca newyorkese: __ 54 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota ex discoteca newyorkese: __ 54. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STUDIO

Significato/Curiosita : Nota ex discoteca newyorkese: __ 54

L'omonimo film, vedi studio 54 (film). lo studio 54 è un'ex discoteca, poi divenuta un teatro di broadway, situata sulla 54ª strada ovest, tra la 7ª e...

Il termine studio, dal latino studium (zelo, applicarsi con impegno), ha numerosi significati: studio – insieme delle tecniche e delle strategie messe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

