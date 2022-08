Non poter respirare per mancanza di aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non poter respirare per mancanza di aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOFFOCARE

Significato/Curiosita : Non poter respirare per mancanza di aria

Poca aria da respirare. d'estate, le condizioni erano particolarmente dure per lei, poiché la temperatura nella sua scatola saliva a oltre 40 °c. per nutrirsi...

Disambiguazione – se stai cercando il film tratto dal romanzo, vedi soffocare (film). soffocare è un romanzo di chuck palahniuk del 2001. è la storia di un ragazzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con poter; respirare; mancanza; aria; Non poter sopportare; Si paga per poter uscire di prigione; In democrazia, ha il poter e; Colui che detiene il poter e; Le usano i pesci per respirare ; Consente al sub di respirare l aria della bombola; I pesci le usano per respirare ; respirare a fatica dopo uno sforzo; Dimagrito per mancanza di cibo; mancanza di interesse, noia distaccata; Perdita o mancanza lat; Difficoltà di respirazione, mancanza d aria; Parte varia bile finale di una parola; Geloso protagonista della tragedia shakespearia na; Soffiare l aria per produrre un suono; Ave Maria , piena di __, recita una preghiera; Cerca nelle Definizioni