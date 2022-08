Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VISONE

Significato/Curiosita : Non e un grosso volto ma un animale con pelliccia

non è continua, ma segue un ciclo secondo il quale il follicolo pilifero entra in una fase quiescente con espulsione del pelo, una fase di riposo e una...

Il visone americano (neogale vison (von schreber, 1777)) è un mammifero carnivoro della famiglia dei mustelidi. precedentemente classificato nel genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con grosso; volto; animale; pelliccia; grosso natante galleggiante; Frutti dal grosso nocciolo; grosso centro dell Anconetano; Una farina grosso lana di grano duro; Turbato e sconvolto tanto da cambiare viso; Disegno o dipinto di un volto ; Sbiancate in volto ; Deturpati in volto ; La pelle animale che era usata come carta; Impulso innato e animale ; A chi si immerge sembra un fiore, invece è un animale ; Un animale come il dik-dik; Lo apprezza il pelliccia io; Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera; La pelliccia del gattopardo americano; Pregiata pelliccia nera; Cerca nelle Definizioni