Nome, verbo, avverbio: parti del __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome, verbo, avverbio: parti del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISCORSO

Significato/Curiosita : Nome, verbo, avverbio: parti del __

Distinguono nove parti del discorso: nome, aggettivo, articolo, pronome, verbo (generalmente variabili) e preposizione, congiunzione, avverbio, interiezione...

Ricerca intellettuale (es: discorso giuridico, discorso religioso, discorso medico, ecc.). michel foucault ha definito il discorso come "un ensemble de séquences... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

