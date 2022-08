Nel Pacifico, è profonda 000 km: fossa delle __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel Pacifico, è profonda 000 km: fossa delle __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARIANNE

Significato/Curiosita : Nel pacifico, e profonda 000 km: fossa delle __

Coordinate: 11°21'n 142°12'e / 11.35°n 142.2°e11.35; 142.2 la fossa delle marianne è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, localizzata...

marianne, costumista marianne – film del 1929 diretto da robert z. leonard la compagnia d'assalto (marianne) – film del 1929 diretto da robert z. leonard... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con pacifico; profonda; fossa; delle; L arcipelago del pacifico con capoluogo Numea; Isole turistiche del pacifico ; Insenatura del pacifico a ridosso dell Antartide; pacifico e tranquillo; Dare una profonda cultura; profonda e tetra caverna; C è chi vi si sprofonda ; Russare profonda mente; Infossa tura del polmone; Ha un piede nella fossa ; Il nome di fossa ti; Il ponte sul fossa to tipico dei castelli medievali; Il nome delle attrici Ragonese e Ferrari; Elenco delle vie di una città; L isola più grande delle Canarie; I tappi delle pentole; Cerca nelle Definizioni