Negozia titoli in borsa: __ finanziario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozia titoli in borsa: __ finanziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OPERATORE

Significato/Curiosita : Negozia titoli in borsa: __ finanziario

operatore – in matematica, termine usato per alcuni tipi di funzioni matematiche operatore – in biologia, un segmento di dna che regola l'attività dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con negozia; titoli; borsa; finanziario; Il negozia nte la espone in vetrina; Procurano merci ai negozia nti; Verbo da negozia nti; Formano l assortimento del negozia nte; Scuole private che danno titoli con valore legale; Sigla per titoli a basso rischio; Un ufficio che tratta contanti e titoli ; Azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; Costringe a sborsa re di più; Azioni scambiate in borsa ; Distributori con la borsa ; Speculatore in borsa ; Un tipo di investimento finanziario ; Disavanzo finanziario ; Danneggiamento idrogeologico... o finanziario ; Imprenditore, operatore finanziario : uomo d __; Cerca nelle Definizioni