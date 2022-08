Nativi americani della tribù di Geronimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi americani della tribù di Geronimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APACHE

Significato/Curiosita : Nativi americani della tribu di geronimo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi geronimo (disambigua). geronimo (vero nome goyaalé, spesso deformato in goyathlay o goyathle;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apache (disambigua). gli apache (o apaches) (/'pæti/ in inglese, /a'pa/ in francese; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

