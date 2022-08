La nascita in contemporanea di più figli: parto __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nascita in contemporanea di più figli: parto __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEMELLARE

Significato/Curiosita : La nascita in contemporanea di piu figli: parto __

Maria restò vergine anche durante e dopo il parto, pertanto non è la madre dei fratelli di gesù citati in alcuni passi del nuovo testamento; e dal dogma...

La gravidanza gemellare è caratterizzata da un numero di feti superiore ad uno. si parla di gravidanza gemellare o bigemina quando i feti sono due; di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

