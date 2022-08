Monumento egizio con corpo di leone e testa umana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monumento egizio con corpo di leone e testa umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFINGE

Significato/Curiosita : Monumento egizio con corpo di leone e testa umana

La sfinge è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo di leone e testa umana (androsfinge), di falco (ieracosfinge) o di capra (criosfinge)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sfinge (disambigua). la sfinge è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo...

