Il mitico figlio di Tieste che uccise Agamennone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mitico figlio di Tieste che uccise Agamennone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EGISTO

Significato/Curiosita : Il mitico figlio di tieste che uccise agamennone

Natia, dallo zio tieste e dal cugino egisto, dopo la morte del padre atreo, ucciso dallo stesso tieste. menelao ereditò dunque il trono di sparta da tindaro...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi egisto (nome). egisto (in greco antico: as, áighisthos, in latino: aegisthus), personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

