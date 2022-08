Misura del volume dell acqua indicata con dal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura del volume dell acqua indicata con dal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DECALITRO

Significato/Curiosita : Misura del volume dell acqua indicata con dal

) altre voci parlate il barile (simbolo b, bb o bbl) è un'unità di misura di volume utilizzata in diversi contesti, la cui entità varia solitamente, a...

1×103 l 1 000 l 1 000/1 l 1 m³ ettolitro hl 1×102 l 100 l 100/1 l 100 dm³ decalitro dal 1×101 l 10 l 10/1 l 10 dm³ litro l 1×100 l 1 l 1/1 l 1 dm³ decilitro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con misura; volume; dell; acqua; indicata; I suoi effetti si misura no con la scala Mercalli; La misura che si prende per tutelarsi; misura inglese per la benzina; Recipiente dogato per misura re i cereali; volume di un opera a stampa d altri tempi; volume o luogo che cataloga piante e vegetali; Il rapporto tra massa e volume di una materia; volume di un opera; Così è la prima lettera dell a parola dopo il punto; La zuppa d avena dell e colazioni inglesi ing; Malattia causata dalla puntura dell anofele; Gli stantuffi che scorrono nei cilindri dell e auto; Piante acqua tice dalle larghe foglie rotonde; Fuoriuscita di acqua o di gas; Lo sono acqua distillata, zucchero e ammoniaca; Uccello acqua tico nero dal becco bianco; Assenza di ordine... indicata da una A cerchiata; indicata vagamente; Nelle equazioni è spesso indicata con una x; È indicata nella dose; Cerca nelle Definizioni