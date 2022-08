Misteriosa... come una poesia di Quasimodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misteriosa... come una poesia di Quasimodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERMETICA

Significato/Curiosita : Misteriosa... come una poesia di quasimodo

Derivare dal genere di poesia classica giapponese chiamato waka (letteralmente, "poesia giapponese"), poi ribattezzata tanka ("poesia breve") da masaoka...

Disambiguazione – "cabala ermetica" rimanda qui. se stai cercando altre versioni e interpretazioni, vedi cabala. la cabala esoterica, o cabala ermetica (cabala: letteralmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

