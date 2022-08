Minerale usato in gioielleria di vari colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minerale usato in gioielleria di vari colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOPAZIO

Significato/Curiosita : Minerale usato in gioielleria di vari colori

Trova sia allo stato nativo che in alcuni minerali di nichel e rame. il platino è usato in gioielleria, nella realizzazione di attrezzi da laboratorio, contatti...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

