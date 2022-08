Un militare molto preciso nello sparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un militare molto preciso nello sparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CECCHINO

Significato/Curiosita : Un militare molto preciso nello sparare

Precisione bersagli molto distanti. in ambito militare è fornito di un fucile ad alto potenziale con un mirino telescopico (fucile di precisione), che...

Un tiratore scelto (soprannominato anche cecchino o scout) è una persona addestrata ed equipaggiata per colpire con precisione bersagli molto distanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

