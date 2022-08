Mezzo che porta i bambini dalle maestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo che porta i bambini dalle maestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCUOLABUS

Significato/Curiosita : Mezzo che porta i bambini dalle maestre

Lo scuolabus è un veicolo destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie sia di primo grado e che di secondo grado. negli stati uniti d'america... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

In mezzo all oblò; Per mezzo di onde sonore; In mezzo al ciarpame; Fiorenza mezzo soprano; porta no persone sull acqua; Furgoni che trasporta no detenuti; Donna più importa nte in una larga famiglia; Uomini che porta no le pecore a pascolare; Antagonisti dei ladri in un gioco da bambini ; I bambini la fanno per vedere a chi tocca; Dà il nome a un noto coro bolognese di bambini ; Ha cura dei bambini ; Insetti mangiati dalle coccinelle: __ delle piante; Quella della strega... non si scarica dalle tasse; Che si distingue dalle altre; Le piante dalle quali si ricava la tequila; Ha le penne maestre ; Articolo per maestre ; Una delle maestre di Bart Simpson: Edna __;