Mettere a nome di qualcuno una proprietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a nome di qualcuno una proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTESTARE

Significato/Curiosita : Mettere a nome di qualcuno una proprieta

C'era una volta (once upon a time) è una serie televisiva statunitense di genere fantasy mandata in onda sulla abc dal 2011 al 2018. la serie prende in...

Comunità, quindi dalida e oba tornano in italia da soli, mario decide di intestare ai due sposi sia la sua casa che il suo negozio. sono trascorsi un po'...

