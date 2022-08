Si mette nell armadio contro le tarme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nell armadio contro le tarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NAFTALINA

Significato/Curiosita : Si mette nell armadio contro le tarme

Controfacciata; vennero eliminati alcuni altari barocchi ormai divorati dalla tarme[senza fonte] (tranne quello degli arlini); fu distrutta la tomba del beato...

Disambiguazione – "naftalina" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi naftalina (gruppo musicale). il naftalene, commercialmente noto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con mette; nell; armadio; contro; tarme; Ruota per trasmette re energia; mette re a nome di qualcuno una proprietà; Colui che commette un reato; mette su carta i file digitali; Pagamento in denaro o in natura nell antica Roma; Usata nell e armi da fuoco: polvere __; Un militare molto preciso nell o sparare; S è desta nell inno di Mameli; È mobile nell armadio ; Chi ha segreti lo tiene nell armadio ; Gli imbarazzanti segreti nell armadio ; Ammassare in un armadio ; Fuoco incontro llato; Incontro -scontro ; Sede dello scontro tra Austria e Francia nel 1859; Uno scontro a fuoco; È micidiale per le tarme ; Uccide le tarme ; Prodotto usato contro le tarme negli armadi; Avanzare.. militarme nte; Cerca nelle Definizioni