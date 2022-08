Mette su carta i file digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette su carta i file digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STAMPANTE

Significato/Curiosita : Mette su carta i file digitali

La casa di carta (la casa de papel) è una serie televisiva spagnola ideata da álex pina trasmessa inizialmente dall'emittente antena 3 e in seguito distribuita...

La stampante, unità di stampa o unità stampante, è una periferica di output elettronica del computer in grado di eseguire l'operazione di stampa su carta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con mette; carta; file; digitali; mette rsi in fondo a una fila; mette re in ordine di combattimento; mette re in chiaro, accertare; Si mette nel Negroni; Pezzetto di carta asportato con le forbici; La pelle animale che era usata come carta ; carta inchiostrata per copiare mentre si scrive; Una battaglia giocata sulla carta ; Taglio di verdure a file tti fra; Raggruppa i file nel PC; _3, file compressi per ascoltare musica; La copia di riserva di un file ing; Fase non necessaria per la stampa di foto digitali ; Formato per libri digitali ; Una raccolta di oggetti grafici digitali ; Software che digitali zza un testo sotto dettatura; Cerca nelle Definizioni