Messo tutto insieme in una sola entità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messo tutto insieme in una sola entità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNIFICATO

Significato/Curiosita : Messo tutto insieme in una sola entita

Cose"). secondo una particolare interpretazione, essa significherebbe "tutto ciò che ruota come uno" o "tutto ciò che viene ruotato da uno". in questo senso...

Silla unificato (668 - 935) è il nome applicato al regno di silla, uno dei tre regni di corea, quando conquistò baekje nel 660 e goguryeo nel 668. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

