Il mese di sant Eligio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese di sant Eligio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICEMBRE

Significato/Curiosita : Il mese di sant eligio

Esami eligio non presentò l'iscrizione per l'anno scolastico 1913/1914. eligio riceve la cartolina di leva nel 1913. il 12 maggio 1914 eligio sviluppa...

Su persone nate il 19 dicembre; vedi la pagina nati il 19 dicembre per un elenco descrittivo o la categoria nati il 19 dicembre per un indice alfabetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con mese; sant; eligio; mese della morte di Napoleone; Un mese che inizia sempre con una festa; In Italia è il primo mese completamente in autunno; Lo è un mese come luglio; Soldato di artiglieria pesant e nell antica Grecia; Sono gaudiosi o gloriosi nel sant o Rosario; Politico e militare ateniese figlio di sant ippo; Continuo e incessant e; Filosofo fondatore d una dottrina religio sa cinese; Individuo che tradisce il coniuge o la religio ne; Festa importante religio sa; Lo fu Khomeyni titolo dei religio si sciiti ara;