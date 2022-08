Memoria esterna usata prima delle penne usb - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Memoria esterna usata prima delle penne usb. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCHETTO

Significato/Curiosita : Memoria esterna usata prima delle penne usb

le tabelle di memoria associate con il browser e altre funzioni di sistema sono modificate tramite injection direttamente in memoria o mediante patch...

P6060. il dischetto aveva una capacità di 79,7 kb, su un lato singolo, a densità singola. negli ultimi anni di vita, venne creato il dischetto da 1,2 mb... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con memoria; esterna; usata; prima; delle; penne; Un minerale che aiuta concentrazione e memoria ; In quelli della memoria può perdersi qualcosa; L animale con proboscide... dall ottima memoria ; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo; Crema spagnola con crosta esterna croccante; La parte esterna che ricopre il fusto dell albero; Una tuberosità situata nella regione esterna del femore; Struttura che copre un area esterna limitata; usata nelle cabine dopo i gettoni: __ telefonica; La prima arma da fuoco portatile usata dall uomo; Lesione interna causata da un violento urto; Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da prima to; La prima fu costruita da Pacinotti; L aspetto definitivo di un libro prima della stampa; La prima arma da fuoco portatile usata dall uomo; Insetti mangiati dalle coccinelle: __ delle piante; È la base delle bevande alcoliche; Libri che contengono i significati delle parole; Un bisonte delle strade sigla; Ha penne remiganti; Si usa per contenere penne e matite; Ha le penne nere; Le penne non lisce; Cerca nelle Definizioni