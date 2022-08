Membro della comunità cattolica del Libano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Membro della comunità cattolica del Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARONITA

Significato/Curiosita : Membro della comunita cattolica del libano

Altri significati, vedi libano (disambigua). coordinate: 33°50'n 35°46'e / 33.833333°n 35.766667°e33.833333; 35.766667 il libano (in arabo: , lubnan)...

Della chiesa maronita. il sinodo patriarcale della chiesa maronita nel 2003-2004 ha identificato cinque elementi distintivi della chiesa maronita: è antiochena;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

