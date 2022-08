Le membrane per chiudere gli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le membrane per chiudere gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALPEBRE

Significato/Curiosita : Le membrane per chiudere gli occhi

Ed estesa della inferiore. la palpebra inferiore invece è separata dalla guancia dal solco palpebro-malare. delle palpebre si distinguono due parti dissimili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Le membrane dei pipistrelli; Relativa ad una delle tre membrane meningee; Le membrane come la pleura; membrane oculari | Venerdì 26 novembre 2021; Scorrono per chiudere una porta senza chiave; Una stringa per chiudere ; Non riescono a chiudere occhio; chiudere in modo brusco o tagliare; Cannocchi ale per entrambi gli occhi ; Gnocchi di pane trentini; Lo sono gli occhi di chi si commuove; Deviazione degli occhi ... di Venere;