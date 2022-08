Medico specializzato in ecografia o TAC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medico specializzato in ecografia o TAC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIOLOGO

Significato/Curiosita : Medico specializzato in ecografia o tac

Parte essenziale dell’attività del medico d’emergenza è ormai diventato il supporto diagnostico mediante ecografia clinica. l'elettrocardiogramma è semplice...

Medico radiologo, con formulazione finale da parte di quest'ultimo di una dettagliata relazione scritta (referto radiologico). la radiologia sfrutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con medico; specializzato; ecografia; Pieghe della pelle in ambito medico ; Si riferiscono al medico per avere una diagnosi; Lo scopo del lavoro del medico ; La compie il medico a domicilio; Linguista specializzato nell origine delle parole; Operaio specializzato nella posa di mattonele; Scrittore specializzato in analisi critiche; Un operaio specializzato ;