Mattoni o tegole di argilla usati nell edilizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mattoni o tegole di argilla usati nell edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATERIZI

Significato/Curiosita : Mattoni o tegole di argilla usati nell edilizia

Laterizio indicava i mattoni impiegati nella tecnica edilizia romana per l'opera laterizia. il laterizio romano era realizzato con argilla, decantata e depurata...

Automatica dei laterizi è stata introdotta solo a metà del novecento, ma è adesso universalmente utilizzata. dopo la formatura, i laterizi non ancora cotti...

