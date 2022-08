Margaret Atwood scrisse quello dell ancella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Margaret Atwood scrisse quello dell ancella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RACCONTO

Significato/Curiosita : Margaret atwood scrisse quello dell ancella

Il racconto - di formato più o meno esteso - diventa biografico. se il racconto è scritto in riferimento a se stessi, si è davanti ad un racconto autobiografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

