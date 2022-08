Lo fu Marco Licinio Crasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fu Marco Licinio Crasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIUMVIRO

Significato/Curiosita : Lo fu marco licinio crasso

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marco licinio crasso (disambigua). marco licinio crasso (in latino: marcus licinius crassus dives, pronuncia...

Il termine triunviro o triumviro (dal latino tres che vuol dire tre e vir che significa uomo tre uomini) indica ciascuno dei componenti di un gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Il termine triunviro o triumviro (dal latino tres che vuol dire tre e vir che significa uomo tre uomini) indica ciascuno dei componenti di un gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con marco; licinio; crasso; Città in cui è ambientato il film Amarco rd; La ars in cui eccelleva marco Fabio Quintiliano; Il marco rè dello spettacolo; Il marco cestista vincitore di un titolo Nba; Publio licinio imperatore romano 253-260; Il Lucio licinio difeso da Cicerone nel 63 a.C; Un Lucio licinio noto sfarzoso console romano; C è quello tenue e quello crasso ; Nel triumvirato insieme a Giulio Cesare e crasso ; Tratto dell intestino crasso ; Il crasso che fu triumviro con Cesare e Pompeo;