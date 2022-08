Marchio dei Baci di cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marchio dei Baci di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERUGINA

Significato/Curiosita : Marchio dei baci di cioccolato

di nocciola e ricoperto di cioccolato fondente. è prodotto dalla perugina a perugia. la presentazione e il confezionamento del bonbon sono opera di federico...

Che dal 2008 detiene solo il marchio perugina, avendo venduto la buitoni in tale data. la sede legale di perugina è dal 1988 a milano, ma gli stabilimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

