Malattia ereditaria che porta emorragie - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : EMOFILIA

Significato/Curiosita : Malattia ereditaria che porta emorragie

Vascolare che colpisce i vasi sanguigni (soprattutto capillari e venule). l'hht fa parte del gruppo delle malattie rare. l'hht è una malattia ereditaria che causa...

Risultò essere una portatrice sana di emofilia b. il suo ottavo figlio, leopoldo, infatti, era affetto da emofilia b e morì per emorragia cerebrale all'età... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con malattia; ereditaria; porta; emorragie; Previsione di andamento di una malattia ; malattia da carenza di vitamina e; L evolversi della malattia ; La fine della malattia ; Malattia di natura ereditaria ; Menomazione ereditaria ; Divieto di esporta zione o importa zione spa; Trasporta i pazienti con la sirena; Scorrono per chiudere una porta senza chiave; Pezzetto di carta asporta to con le forbici; Gli emostatici bloccano le emorragie ;