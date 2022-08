Macchia di fango che rimane sugli abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchia di fango che rimane sugli abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : ZACCHERA

Significato/Curiosita : Macchia di fango che rimane sugli abiti

l'italia degli anni di fango, milano, rizzoli, 1993. ^ che sta per «repubblica italiana» e che già da tempo veniva usato sugli stemmi militari in sostituzione...

Marco zacchera (verbania, 10 ottobre 1951) è un politico italiano. laureato in economia aziendale all'università commerciale luigi bocconi e in storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con macchia; fango; rimane; sugli; abiti; Dove si smacchia no e ricolorano i vestiti; Dove si smacchia no i vestiti; È senza macchia né paura e salva le principesse; Moneta di scarso valore macchia ; Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto; fango , mota; Acque basse e fango se; Un mare di fango ; Lo è chi rimane scioccato; rimane re in centro; rimane ggiamento nella formazione del governo; Non andare via, rimane re; Rimasugli di carta; Comodo come sugli allori; Poggiano sugli scalmi; Messo comodo... sugli allori; Rimasta senza abiti ; Dannoso lepidottero che si nutre... di abiti ; abiti o arredi sacri; Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti; Cerca nelle Definizioni