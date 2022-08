Luogo di villeggiatura pieno di tende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di villeggiatura pieno di tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMPEGGIO

Significato/Curiosita : Luogo di villeggiatura pieno di tende

Il comune di tremezzina; cadenabbia e griante (quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco konrad adenauer), sono mete del tradizionale...

P. (auto campeggio club piemonte) a cui segue negli anni successivi la fondazione della f.i.c.c. (federazione internazionale del campeggio e del caravaning... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

