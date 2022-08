Lungo insaccato di maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo insaccato di maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALSICCIA

Significato/Curiosita : Lungo insaccato di maiale

Utilizzati i sostantivi wurst ("insaccato", "salsiccia") e würstchen ("salsicciotto"), ed in cui la categoria degli insaccati parzialmente bolliti è chiamata...

Piccante. salsiccia di coretto salsiccia pezzente salsiccia sott'olio (d'oliva) salsiccia sotto sugna campania salsiccia salsiccia affumicata salsiccia di polmone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con lungo; insaccato; maiale; Soste dei fedeli lungo la Via Crucis; Lo è una strada che corre lungo il mare; Il lungo viaggio della pratica; Resistere a lungo ; L insaccato di Felino; Tipico insaccato piccante spagnolo spa; insaccato di suino... che fa rima con catrame; Tipico insaccato bolognese; Pezzo di schiena del maiale commestibile; Pelo di maiale ; La pelle del maiale in cucina; Un altro nome per le costine di maiale ; Cerca nelle Definizioni