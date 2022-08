Il linguaggio che si può leggere sulla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il linguaggio che si può leggere sulla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LABIALE

Significato/Curiosita : Il linguaggio che si puo leggere sulla bocca

La malattia infettiva denominata herpes labiale è causata prevalentemente dal virus herpes simplex 1 (hsv-1) appartenente alla sottofamiglia degli alphaherpesvirinae;

