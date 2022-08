Lingua parlata a Vilnius - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua parlata a Vilnius. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITUANO

Significato/Curiosita : Lingua parlata a vilnius

Una lingua baltica occidentale parlata nella prussia orientale. dalla fine del seicento è una lingua estinta. il prussiano era la lingua parlata dalla...

Significati, vedi repubblica di lituania. coordinate: 55°12'n 24°00'e / 55.2°n 24°e55.2; 24 la lituania (afi: /litu'anja/; in lituano lietuva; [lt'v]),... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con lingua; parlata; vilnius; Imitazione teatrale di una lingua ; Il lingua ggio che si può leggere sulla bocca; Uno dei maggiori poeti in lingua greca del Novecento; Una lingua dei Belgi; È la lingua più parlata in Medio Oriente; Lo è una lingua non più parlata ; parlata piena di esitazione; La lingua del drago parlata a Cardiff; Lo Stato baltico con vilnius ; vilnius è la sua capitale; La lingua parlata a vilnius ; La repubblica con vilnius ;