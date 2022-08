Legumi che a Napoli si mangiano con pasta e cozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legumi che a Napoli si mangiano con pasta e cozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAGIOLI

Significato/Curiosita : Legumi che a napoli si mangiano con pasta e cozze

Un classico la pasta con le cozze o con le vongole sia nella versione con sugo che in bianco. piatto delle grandi occasioni la pasta "allo scoglio",...

vedi fagiolo (disambigua). disambiguazione – "fagioli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fagioli (disambigua). il fagiolo è il seme... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

