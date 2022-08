Legge che prevede vitalizi per artisti indigenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legge che prevede vitalizi per artisti indigenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BACCHELLI

Significato/Curiosita : Legge che prevede vitalizi per artisti indigenti

Riccardo bacchelli: documenti, fotografie, bozze, recensioni, appunti e un ampio carteggio. il carteggio, conservato all'interno del fondo bacchelli, è pervenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con legge; prevede; vitalizi; artisti; indigenti; Il santo patrono degli uomini di legge ; Allegge risce la pena; Un liquido più legge ro dell acqua; legge rezza, fatuità; Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi; Recitazione che non prevede un vero copione; prevede una restituzione; Corte che prevede anche giudici popolari; vitalizi o; Ricco sostenitore di artisti ; Evento artisti co che si svolge ogni due anni; Molti artisti la calpestano; L impronta artisti ca che contraddistingue le opere di Canova; indigenti , bisognose; Povere, indigenti ; Bisognosi, indigenti ; Cerca nelle Definizioni